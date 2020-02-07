Обляков: чтобы уехать в топ-чемпионат, сначала нужно проявить себя в России

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказал мнение о возможном переходе в европейский клуб.
Обляков: чтобы уехать в топ-чемпионат, сначала нужно проявить себя в России
  • РИА Новости

«У меня разные мысли есть на этот счёт. Надо сначала себя здесь проявить, чтобы потом уехать в топ-чемпионат. Что касается особенных предпочтений, то их нет», — приводит слова Облякова Bobsoccer.

Он отметил, что регулярно смотрит матчи европейских чемпионатов.

«Чаще всего Испанию и Англию. В Испании я больше переживаю за «Реал», в Англии — за «Арсенал», хоть в последнее время команда из Лондона плохо играет. Всё равно смотрю хотя бы обзоры, если не удаётся увидеть матчи», — добавил хавбек.

21-летний Обляков играет за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в его активе пять голов и 12 голевых передач в 55 матчах за армейцев. Выступая за «Уфу» с 2016 по 2018 год, он провёл 54 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» летом предпримет попытку приобрести Чалова.

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