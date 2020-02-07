Стал известен следующий соперник чемпиона WBO Тищенко

Короткая ссылка
Интерконтинентальный чемпион по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянин Евгений Тищенко проведёт поединок с французом Оливье Вотреном.
Стал известен следующий соперник чемпиона WBO Тищенко
  • © Пресс-служба RCC Boxing Promotions

По словам представителя организаторов поединка, которые приводит ТАСС, бой пройдёт 7 марта в Екатеринбурге.

Для 28-летнего Тищенко это будет вторая защита завоёванного в июне 2019 года титула. В его послужном списке шесть побед, четыре из которых нокаутом, и ни одного проигрыша на профессиональном ринге.

В активе 30-летнего Вотрена 16 побед, семь из которых нокаутом, три поражения и одна ничья.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол подтвердил, что хотел бы провести бой с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить