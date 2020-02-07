Стал известен следующий соперник чемпиона WBO Тищенко

Интерконтинентальный чемпион по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянин Евгений Тищенко проведёт поединок с французом Оливье Вотреном.

По словам представителя организаторов поединка, которые приводит ТАСС, бой пройдёт 7 марта в Екатеринбурге.

Для 28-летнего Тищенко это будет вторая защита завоёванного в июне 2019 года титула. В его послужном списке шесть побед, четыре из которых нокаутом, и ни одного проигрыша на профессиональном ринге.

В активе 30-летнего Вотрена 16 побед, семь из которых нокаутом, три поражения и одна ничья.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол подтвердил, что хотел бы провести бой с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.