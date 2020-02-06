Бивол подтвердил, что хотел бы провести бой с Рамиресом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол подтвердил, что его команда ведёт переговоры о поединке с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.

«Да, это не слухи. Посмотрим. Надеюсь, он захочет побоксировать за титул чемпиона мира», — заявил Бивол в интервью RT.

Спортсмен отметил, что этот поединок интересен ему не только в том случае, если на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе.

«Могу поставить на кон и своё звание. Дело в том, что Рамирес — серьёзная величина в боксе. Он чемпион мира во второй средней весовой категории. Это непобеждённый мексиканский боец, который имеет за плечами 40 битв. И это при том, что ему всего 29 лет, так же как и мне. Это круто. В связи с этим для меня эта схватка представляет большой интерес и является настоящим спортивным вызовом», — заключил Бивол.

Ранее сообщалось, что российский боксёр может сразиться с Рамиресом.