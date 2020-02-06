Бивол подтвердил, что хотел бы провести бой с Рамиресом
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«Да, это не слухи. Посмотрим. Надеюсь, он захочет побоксировать за титул чемпиона мира», — заявил Бивол в интервью RT.
Спортсмен отметил, что этот поединок интересен ему не только в том случае, если на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе.
«Могу поставить на кон и своё звание. Дело в том, что Рамирес — серьёзная величина в боксе. Он чемпион мира во второй средней весовой категории. Это непобеждённый мексиканский боец, который имеет за плечами 40 битв. И это при том, что ему всего 29 лет, так же как и мне. Это круто. В связи с этим для меня эта схватка представляет большой интерес и является настоящим спортивным вызовом», — заключил Бивол.
Ранее сообщалось, что российский боксёр может сразиться с Рамиресом.