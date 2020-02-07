Матыцин заявил, что завоевание медалей ОИ является только одним из приоритетов Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о приоритетных направлениях работы ведомства.

«Сейчас важный период: мы находимся на этапе подготовки новой стратегии до 2030 года, и она связана с национальными целями. Основная задача — здоровье наших людей, наших детей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что для повышения демографических показателей необходимо создать комфортные условия в обществе.

«При безусловном уважении к олимпийским медалям, это только верх пирамиды, основное — работа с населением, работа с регионами», — добавил министр.

21 января Матыцин был назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года. До своего назначения министром спорта 55-летний Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Ранее он рассказал об основной проблеме российского спорта.