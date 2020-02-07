Матыцин рассказал об основной проблеме российского спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что, по его мнению, является основной проблемой российского спорта.
Матыцин рассказал об основной проблеме российского спорта
  • РИА Новости

«Основная проблема — децентрализация управления в отрасли. Много организаций, но надо понять: мы играем на одном поле, инвестиции в спорт, внимание главы государства к спорту велики как никогда. Мы должны это использовать. Ответственность за это лежит на нас, мы её понимаем, но при этом я готов работать в команде, готов выслушивать критику, но она должна быть конструктивной», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что спорт является одним из индикаторов развития внутри страны и своеобразной моделью жизни.

21 января Матыцин был назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года. До своего назначения министром спорта 55-летний Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Ранее Матыцин заявил о затянувшемся кризисе в российской лёгкой атлетике.

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