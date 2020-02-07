Тарасова отметила высокий уровень катания у юных российских фигуристок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение об уровне подрастающего поколения российских фигуристок.

«Видно, что все дети стали лучше выступать. Нет детской неуверенности, нет множества беговых шагов, с каждым тактом картина меняется, позиции совершенно разные, перед каждым элементом подчёркнутый сложный заход и выезд. Особенно это заметно у команды Этери Тутберидзе. Уровень катания настолько высок, что ни в какой стране мира вы этого не найдёте», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она отметила, что вне зависимости от состава команды на юниорском чемпионате мира российские фигуристки будут всегда претендовать на призовые места.

«Потом эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, как у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что это всё может печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить. Но всё равно мы хотим ими гордиться. И если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», — добавила тренер.

Ранее Тарасова рассказала, что Рика Кихира навяжет борьбу российским фигуристкам на ЧМ.