Тарасова считает, что Кихира навяжет борьбу российским фигуристкам на ЧМ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление японской фигуристки Рики Кихиры в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле.
Тарасова считает, что Кихира навяжет борьбу российским фигуристкам на ЧМ
  • globallookpress.com

«Кихира хорошо каталась. Она сделала отличный тройной аксель, очень достойно показав саму программу. Если раньше в ней были какие-то неточности, то сейчас она пластически всё сделала великолепно. Она прибавила. Нашим девочкам она не даст покоя на чемпионате мира. Пускай старается, и наши будут стараться. Нельзя, чтобы никто не кусал тебя за хвост. Это нужно обязательно», — цитирует Тарасову РИА Новости

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что Валиева победила в короткой программе на юниорском ЧР.

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