Стало известно, когда будет вскрыта проба Б боксёра Беспутина

Допинг-проба Б чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина должна быть вскрыта в ближайшие десять дней.

Об этом сообщил представитель WBA, слова которого приводит ТАСС.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева 1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA. По информации СМИ, после поединка он сдал тест на допинг, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата лигандрола, помогающего увеличить мышечную массу.

Вскоре спортсмен потребовал вскрытия пробы Б.

Ранее Денис Лебедев высказал мнение, что допинговый случай Беспутина не отразится на имидже России.