Лебедев не считает, что допинговый случай Беспутина отразится на имидже России

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев считает, что выявление положительной допинг-пробы у чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина не повлияет на имидж России.
Лебедев не считает, что допинговый случай Беспутина отразится на имидже России
  • РИА Новости

«Не думаю, что этот случай ударит по имиджу России — речь ведь о профессиональном боксе, а это совсем другое. Но рассуждая о проблеме в целом, можно много чего вспомнить. Если покопаться в грязном белье каждой страны, то столько всего найдётся. И астматики, которым разрешено употреблять разные препараты, и гимнастка Симона Байлз, которой можно вообще всё подряд. Доходит до абсурда, и это просто смешно. Говоря о России, на мой взгляд, в проблеме допинга виноваты в том числе и наши спортивные чиновники. А они в ответ только отмалчиваются», — сказал Лебедев в беседе с RT.

Ранее он заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить