Лебедев не считает, что допинговый случай Беспутина отразится на имидже России

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев считает, что выявление положительной допинг-пробы у чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина не повлияет на имидж России.

«Не думаю, что этот случай ударит по имиджу России — речь ведь о профессиональном боксе, а это совсем другое. Но рассуждая о проблеме в целом, можно много чего вспомнить. Если покопаться в грязном белье каждой страны, то столько всего найдётся. И астматики, которым разрешено употреблять разные препараты, и гимнастка Симона Байлз, которой можно вообще всё подряд. Доходит до абсурда, и это просто смешно. Говоря о России, на мой взгляд, в проблеме допинга виноваты в том числе и наши спортивные чиновники. А они в ответ только отмалчиваются», — сказал Лебедев в беседе с RT.

Ранее он заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине.