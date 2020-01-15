Лебедев заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев ответил на вопрос о том, как сильно история с выявлением положительной допинг-пробы отразится на имидже чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина.
Лебедев заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине
  • РИА Новости

«Не знаю, как всё это отразится на имидже Беспутина, но лично для меня он не пострадает. Я его как уважал и любил как спортсмена, так и буду уважать и любить», — заявил Лебедев RT.

Ему очень жаль, отметил он, что Беспутин попал в такую неприятную ситуацию.

«Теперь всё будет зависеть от его команды, от их умения вести переговоры. Подобное случалось и с другими россиянами, и если, например, вспомнить случай Александра Поветкина, то тогда только большие ресурсы Андрея Рябинского позволили отстоять спортсмена. Но есть ли у команды Беспутина такие ресурсы?» — добавил завершивший карьеру боксёр.

Ранее Лебедев заявил, что Беспутина лишат чемпионского пояса, если обвинения в допинге подтвердятся.

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