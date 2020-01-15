Боксёр Лебедев: если всё подтвердится, то Беспутина лишат пояса

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказал мнение о выявлении положительной допинг-пробы у чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина.

«Беспутин никогда не был замечен в махинациях с допингом. Насколько я понял, препарат, который у него нашли, используется при наборе массы. Но зачем Беспутину набирать массу? У него с ней всё и так в порядке. Насколько мне известно, он даже, наоборот, сгонял вес. Однако если этот препарат предназначен для повышения выносливости — чего иногда не хватает боксёрам — тогда другой вопрос. Так или иначе, надо дождаться решения комиссии», — заявил Лебедев RT.

Он отметил, что в случае, если обвинения подтвердятся, Беспутина лишат завоёванного им чемпионского пояса.

«Обязательно лишат — таковы правила. Если вспомнить мой бой с Гильермо Джонсом, то тогда из-за употребления соперником допинга поединок был признан несостоявшимся — здесь тоже возможен такой вариант», — добавил завершивший карьеру боксёр.

Ранее сообщалось, что Беспутин запросил вскрытие допинг-пробы Б.