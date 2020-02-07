Фанату «Вулверхэмптона» на 4 года запретили посещать матчи АПЛ за проявление расизма

Болельщик клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон Уондерерс» был наказан за расистское поведение во время матча пятого тура с лондонским «Челси».

Как сообщает Sky Sports, Джозеф Смит, являющийся обладателем абонемента на матчи «Вулверхэмптона» в нынешнем сезоне, был признан виновным в неподобающем поведении в отношении нападающего «Челси» Тэмми Абрахама: болельщик отреагировал на хет-трик форварда, продемонстрировав «обезьяньи жесты». Фаната также обвинили в том, что он плюнул в сторону болельщиков «Челси».

По итогам рассмотрения инцидентов Смит был отстранён от посещения матчей на четыре года.

Ранее сообщалось, что 17-летний фанат «Борнмута» получил трёхлетний запрет на посещение матчей из-за расизма.