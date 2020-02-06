Фанат «Борнмута» получил трёхлетний запрет на посещение матчей из-за расизма

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Суд постановил запретить 17-летнему фанату английского «Борнмута» посещать футбольные матчи за расистские выкрики с трибун.
Фанат «Борнмута» получил трёхлетний запрет на посещение матчей из-за расизма
  • © Jeremy Landey via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sport. Молодой человек признался, что скандировал расистские кричалки во время матча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» — «Борнмут» (3:2) 30 ноября 2019 года.

Помимо трёхлетнего запрета на посещение футбольных матчей, молодому человеку также был выписан штраф в размере £76.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готовит €140 млн на покупку Погба.

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