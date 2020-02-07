«Лейкерс» проиграл «Хьюстону», несмотря на дабл-даблы Джеймса и Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 121:111 в пользу гостей.

В составе «Хьюстона» 41 очко набрал Рассел Уэстбрук, преодолевший отметку 20 тыс. очков за карьеру. Эрик Гордон записал в свой актив 15 очков. Джеймс Хардер и Роберт Ковингтон набрали по 14 очков.

За «Лейкерс» дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов оформил Энтони Дэвис. Леброн Джеймс записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 15 ассистов. По 15 очков набрали Дэнни Грин и Эйвери Брэдли.

Ранее сообщалось, что Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч всех звёзд НБА.