Сетьен: вылет из Кубка Испании — это шаг вперёд для «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Энрике Сетьен подвёл итоги проигранного матча с «Атлетиком» в Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

«Бывают дни, когда ты можешь забить с одного удара, а бывает, не можешь забить и с десяти. Не знаю с чем это связано, с вдохновением, уверенностью или чем-то другим. Есть моменты, которые не могут контролировать ни тренер, ни игроки, и это один из них. Всё прошло хорошо, кроме результата. Грустно, что мы вылетели, но считаю — это шаг вперёд в понимании того, что нам нужно улучшить. Я отметил для себя много важных моментов», — цитирует специалиста Marca.

Ранее сообщалось, что Черчесов пообещал оценить выступление Смолова в Испании через некоторое время.