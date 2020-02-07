Фигурист Гуменник первенствовал в короткой программе на юниорском чемпионате России

Пётр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.

Результат спортсмена составил 87,08 балла. Второе место занял Даниил Самсонов (84,40). Третьим стал Георгий Куница (83,57).

Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе заняла третье место в ритм-танце на юниорском ЧР по фигурному катанию.