Фигурист Гуменник первенствовал в короткой программе на юниорском чемпионате России
Пётр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.
- globallookpress.com
Результат спортсмена составил 87,08 балла. Второе место занял Даниил Самсонов (84,40). Третьим стал Георгий Куница (83,57).
Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе заняла третье место в ритм-танце на юниорском ЧР по фигурному катанию.
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