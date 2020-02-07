Фигурист Гуменник первенствовал в короткой программе на юниорском чемпионате России

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Пётр Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.
Фигурист Гуменник первенствовал в короткой программе на юниорском чемпионате России
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Результат спортсмена составил 87,08 балла. Второе место занял Даниил Самсонов (84,40). Третьим стал Георгий Куница (83,57).

Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе заняла третье место в ритм-танце на юниорском ЧР по фигурному катанию.

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