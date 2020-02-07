Генеральный директор «Риги»: игроки «Спартака» откровенно не слушали Кононова

Генеральный директор чемпиона Латвии по футболу «Риги» Александр Пронин объяснил мотивы приглашения бывшего наставника московского «Спартака» Олега Кононова на пост главного тренера команды.

«Идея исходила не от меня. Переговоры продолжались три недели. Понятно, что в «Спартаке» на него оказывалось большое давление, команду сопровождали скандалы. Но это уже в прошлом. Он с интересом воспринял перспективу поработать в Риге», — приводит слова функционера «Советский спорт».

Также Пронин отказался назвать переезд в Латвию шагом назад в карьере Кононова.

«Мы же не из «Спартака» его приглашали. Ему нужны интересная работа, новые вызовы. Наши интересы совпали. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звёздный клуб, поэтому предстоит нормальная работа», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.