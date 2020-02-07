Генеральный директор «Риги»: игроки «Спартака» откровенно не слушали Кононова
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«Идея исходила не от меня. Переговоры продолжались три недели. Понятно, что в «Спартаке» на него оказывалось большое давление, команду сопровождали скандалы. Но это уже в прошлом. Он с интересом воспринял перспективу поработать в Риге», — приводит слова функционера «Советский спорт».
Также Пронин отказался назвать переезд в Латвию шагом назад в карьере Кононова.
«Мы же не из «Спартака» его приглашали. Ему нужны интересная работа, новые вызовы. Наши интересы совпали. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звёздный клуб, поэтому предстоит нормальная работа», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.