Кудашов — о поражении в матче Еврохоккейтура: присутствовал фактор нервозности

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал крупное поражение команды в стартовом матче Шведских игр.
Кудашов — о поражении в матче Еврохоккейтура: присутствовал фактор нервозности
  • © twitter.com/russiahockey_en

«Мы однозначно прозевали начало, хотя настраивали ребят на другую скорость. Со второго периода выровняли игру. Единственное, что под конец встречи мягенько играли. Да, мы больше контролировали шайбу, но голов нам это не принесло», — заявил Кудашов после матча.

Главный тренер сборной России считает, что причиной поражения стала нервозность новичков национальной команды.

«Многие ребята играли впервые, поэтому присутствовал фактор нервозности. В сборной другие скорости, другая силовая борьба. Но когда подстроились — всё стало получаться. Ребята уже поняли, что их ждёт. Со шведами уже начнут играть по-другому», — заявил тренер.

Матч Швеция — Россия состоится 8 февраля в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что Самонов назван лучшим игроком сборной России в матче Еврохоккейтура с Финляндией.

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