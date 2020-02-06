Самонов назван лучшим игроком сборной России в матче Еврохоккейтура с Финляндией

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Вратарь сборной России Александр Самонов стал лучшим игроком своей команды в первом матче Шведских игр с командой Финляндии.
Самонов назван лучшим игроком сборной России в матче Еврохоккейтура с Финляндией
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Самонов появился на льду в середине первого периода и заменил Тимура Билялова, пропустившего три шайбы за стартовые семь минут. Голкипер сумел отыграть без пропущенных голов, однако команда уступила со счётом 0:3.

В следующем матче Еврохоккейтура подопечные Алексея Кудашова сыграют против команды Швеции. Матч состоится 8 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура.

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