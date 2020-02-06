Сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура

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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских игр.
Сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура
  • РИА Новости

Встреча, которая проходила в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Все три взятия ворот российской сборной состоялись в стартовые семь минут встречи.

Следующий матч Еврохоккейтура сборная России проведёт 8 февраля. Соперником станет команда Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России проигрывает команде Финляндии после второго периода матча Еврохоккейтура.

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