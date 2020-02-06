Сборная России уступила Финляндии в матче Еврохоккейтура
- РИА Новости
Встреча, которая проходила в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Все три взятия ворот российской сборной состоялись в стартовые семь минут встречи.
Следующий матч Еврохоккейтура сборная России проведёт 8 февраля. Соперником станет команда Швеции.
Ранее сообщалось, что сборная России проигрывает команде Финляндии после второго периода матча Еврохоккейтура.