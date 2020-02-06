Савченко: у плиты в нашей семье сейчас стоит муж

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Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Алёна Савченко, родившая дочку в сентябре 2019 года, рассказала, как чувствует себя в декретном отпуске.
Савченко: у плиты в нашей семье сейчас стоит муж
  • © Frank Rumpenhorst/dpa
  • globallookpress.com

«Я наслаждаюсь пребыванием дома. Радуюсь, что могу себе позволить впервые за 30 лет не думать ни о чём, кроме своей семьи. Заниматься дочкой, какими-то домашними делами. У плиты в нашей семье сейчас стоит муж Лиам. Пока я ждала ребёнка, готовила довольно часто, причём с удовольствием. Но сейчас у меня и без этого хватает забот», — рассказала Савченко RT.

Также фигуристка отметила, что пока не покупала коньки своей новорождённой дочери.

36-летняя Савченко замужем за 24-летним британским художником Лиамом Кроссом.

Ранее Савченко призналась, что хотела бы соревноваться больше.

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