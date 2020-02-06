Поздняков оценил перспективу публичных слушаний по спору WADA с РУСАДА

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не уверен, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) захочет создавать прецедент в виде публичных слушаний по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Поздняков оценил перспективу публичных слушаний по спору WADA с РУСАДА
  • РИА Новости

«У нас очень профессиональная команда юристов, которые сотрудничают с РУСАДА и защищают интересы ОКР. Что касается возможного публичного рассмотрения дела в CAS, то за всю историю арбитражного суда в Лозанне не было ни одного случая, когда подобная инициатива исходила бы от истца. Нужно ли CAS создавать такой прецедент — большой вопрос. Я не специалист в области тактики построения юридического процесса. Однако юристы изучают возможность и того, и другого события. Потому я думаю, что от тактики построения защиты, от того, что нам предложат юристы, и будет зависеть наша реакция», — заявил Поздняков в эфире программы «Все на матч!».

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. В январе 2020 года российская сторона обратилась в CAS чтобы обжаловать этот вердикт.

Ранее в РУСАДА выразили мнение, что заявление об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказным.

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