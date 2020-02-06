В РУСАДА считают, что заявление об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказным

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу заявления об отстранении России от чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением WADA от 9 декабря. Потому что, во-первых, ещё не было заседания CAS, которое расставит все точки над «и». Во-вторых, какие бы ни были прогнозы, даже если они не оптимистичны (а они не оптимистичны), процедура уведомления совсем иная», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Она также отметила, что в первую очередь в случае отстранения Российский футбольный союз должен был быть предупреждён со стороны Международной федерации футбола. Кроме того, она заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда напрямую не уведомило бы национальную федерацию.

«Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей. Сегодня это нелегитимное заявление, оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности», — добавила Пахноцкая.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Данное решение вступит в силу только после рассмотрения спора между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее глава USADA выразил мнение, что CAS примет решение по России уже после Игр в Токио.