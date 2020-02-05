Глава USADA считает, что CAS примет решение по России уже после Игр в Токио

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал мнение о том, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет своё решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Решение, как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом. Президент МОК также недавно заявил, что к любым спортсменам, которые начнут протестовать во время Игр, будут применяться жёсткие наказания», — приводит ТАСС слова Тайгарта, сказанные во время его выступления на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту сената конгресса США.

Он назвал очевидным, что решение по спору WADA и РУСАДА не будет вынесено до Олимпиады в Токио.

«Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен. Безусловно, история будет строго судить эти решения», — отметил глава USADA.

Тайгарт не впервые выступает с критикой российского спорта, ранее он заявлял ТАСС, что судебные слушания должны проходить открыто.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что юристы ОКР изучают целесообразность публичных слушаний по спору РУСАДА с WADA.