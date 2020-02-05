Поздняков заявил, что юристы ОКР изучают целесообразность публичных слушаний по спору РУСАДА с WADA

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о вероятных последствиях согласия на проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Поздняков заявил, что юристы ОКР изучают целесообразность публичных слушаний по спору РУСАДА с WADA
  • РИА Новости

«Этим вопросом сейчас занимаются наши юристы, изучают возможности. Они дадут свое заключение, в соответствии с которым и будет принято решение, отвечающее интересам нашей стороны», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что прежде был всего один случай, когда слушания в CAS проводились публично по просьбе истца.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее сообщалось, что юрист считает, что публичные слушания пойдут на пользу РУСАДА.

 

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