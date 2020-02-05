Юрист считает, что публичные слушания пойдут на пользу РУСАДА

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Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что публичное слушание дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пойдёт на пользу российской стороне.
Юрист считает, что публичные слушания пойдут на пользу РУСАДА
  • Reuters

«Потому что весь мир увидит, что есть сильная позиция, и будет странным, если арбитры примут решение не в пользу России», — заявил юрист RT.

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