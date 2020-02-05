Юрист считает, что публичные слушания пойдут на пользу РУСАДА

Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что публичное слушание дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пойдёт на пользу российской стороне.

«Потому что весь мир увидит, что есть сильная позиция, и будет странным, если арбитры примут решение не в пользу России», — заявил юрист RT.

Ранее сообщалось, что Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии Track & Field.