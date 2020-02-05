Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии Track & Field

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту прошедшего десятилетия по версии американского издания Track & Field.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

Второе место в рейтинге заняла ещё одна представительница России, Анна Чичерова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Пятую строчку рейтинга заняла Светлана Школина.

В список лучших спортсменов в своих дисциплинах также вошли Екатерина Поистогова, Наталья Антюх, Елена Лашманова, Елена Исинбаева, Анжелика Сидорова, Светлана Феофанова, Дарья Клишина, Елена Соколова, Екатерина Конева и Татьяна Белобородова.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов ВФЛА получила приглашение войти в рабочую группу ОКР.