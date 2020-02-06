Тактаров: Александр Емельяненко уже доказывал, что умеет собираться и не чудить

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал поведение Александра Емельяненко накануне поединка с Магомедом Исмаиловым.
Тактаров: Александр Емельяненко уже доказывал, что умеет собираться и не чудить
  • globallookpress.com

«Отменится ли бой Емельяненко с Исмаиловым? Александр уже доказывал, что в нужные моменты умеет собираться и не чудить. Выходить на поединок или не выходить — его личное дело. Возможно, он считает, что Исмаилов — лёгкий соперник. Или что денег призовых немного — тоже причина не готовиться. Мы с вами пожинаем только пенку, а всё, что внутри, мы не знаем. Я не общался с Сашей давно и не хочу давать оценку его поведению. Здесь нужно знать конкретику. Я периодически вижу его интервью и сужу по ним. А слухи оставьте для доверчивых мальчиков», — приводит слова Тактарова Metaratings.ru.

Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля в рамках турнира АСА 107. Поединок пройдёт на московской «ВТБ Арене».

Ранее Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить