Тактаров: Александр Емельяненко уже доказывал, что умеет собираться и не чудить

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал поведение Александра Емельяненко накануне поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Отменится ли бой Емельяненко с Исмаиловым? Александр уже доказывал, что в нужные моменты умеет собираться и не чудить. Выходить на поединок или не выходить — его личное дело. Возможно, он считает, что Исмаилов — лёгкий соперник. Или что денег призовых немного — тоже причина не готовиться. Мы с вами пожинаем только пенку, а всё, что внутри, мы не знаем. Я не общался с Сашей давно и не хочу давать оценку его поведению. Здесь нужно знать конкретику. Я периодически вижу его интервью и сужу по ним. А слухи оставьте для доверчивых мальчиков», — приводит слова Тактарова Metaratings.ru.

Бой Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля в рамках турнира АСА 107. Поединок пройдёт на московской «ВТБ Арене».

Ранее Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем.