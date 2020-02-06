Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Я тут слышал, что Мага Исмаилов на просторах интернета наговорил много всего лишнего. Мага, мужчина, слушай. Это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался — в тюрьму!» — заявил Емельяненко в своём Instagram.

Он также призвал своего соперника не расслабляться перед боем.

«Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук», — добавил Емельяненко.

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, в то время как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее основатель ACA выразил надежду, что пресс-конференция Александра Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без драк.