Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
- РИА Новости
«Я тут слышал, что Мага Исмаилов на просторах интернета наговорил много всего лишнего. Мага, мужчина, слушай. Это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался — в тюрьму!» — заявил Емельяненко в своём Instagram.
Он также призвал своего соперника не расслабляться перед боем.
«Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук», — добавил Емельяненко.
Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».
В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, в то время как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее основатель ACA выразил надежду, что пресс-конференция Александра Емельяненко с Исмаиловым пройдёт без драк.