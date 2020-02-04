Основатель ACA надеется, что пресс-конференция Александра Емельяненко с Исмаиловым обойдётся без драк

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Основатель Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев поделился ожиданиями от пресс-конференции перед боем Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Основатель ACA надеется, что пресс-конференция Александра Емельяненко с Исмаиловым обойдётся без драк
  • РИА Новости

«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки. Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко — Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдёт, в лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко он обещал, что живым или мёртвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — заявил Хасиев.

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, в то время как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко был замечен в странном состоянии.

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