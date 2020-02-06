Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос, от чего зависит его будущее.

«Только от меня. Ни от чего и ни от кого другого? Да, именно так», — цитирует Кокорина Bobsoccer.

Он также заявил, что уже адаптировался во второй команде «Зенита».

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. Затем футболиста перевели в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного трансфера в «Рубин».