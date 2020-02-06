СМИ: Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного трансфера в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода в клуб из столицы Татарстана.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. Затем футболиста перевели в «Зенит-2».

Ранее Кокорин подтвердил, что обсуждает с руководством калининградской «Балтики» свой возможный переход на правах аренды.