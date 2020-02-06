СМИ: «Краснодар» сделал предложение «Бордо» по аренде футболиста Камано

Российский «Краснодар» намерен укрепить атакующую линию команды гвинейским форвардом «Бордо» Франсуа Камано.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, «Краснодар» уже сделал предложение французскому клубу об аренде игрока с последующим правом выкупа за €8 млн.

В текущем сезоне Камано провёл десять матчей за «Бордо», в которых забил один мяч. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного трансфера в «Рубин».