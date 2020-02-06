СМИ: «Краснодар» сделал предложение «Бордо» по аренде футболиста Камано

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Российский «Краснодар» намерен укрепить атакующую линию команды гвинейским форвардом «Бордо» Франсуа Камано.
СМИ: «Краснодар» сделал предложение «Бордо» по аренде футболиста Камано
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, «Краснодар» уже сделал предложение французскому клубу об аренде игрока с последующим правом выкупа за €8 млн.

В текущем сезоне Камано провёл десять матчей за «Бордо», в которых забил один мяч. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного трансфера в «Рубин».

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