СМИ: «Краснодар» сделал предложение «Бордо» по аренде футболиста Камано
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Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, «Краснодар» уже сделал предложение французскому клубу об аренде игрока с последующим правом выкупа за €8 млн.
В текущем сезоне Камано провёл десять матчей за «Бордо», в которых забил один мяч. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного трансфера в «Рубин».