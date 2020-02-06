В Москве новый беговой сезон откроют стартом «Скорость»

В Москве впервые беговой сезон начнётся зимой, с забегов в помещении.

Как сообщает Беговое сообщество, 16 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдёт старт «Скорость», участники которогопопробуют свои силы на коротких и средних дистанциях — от 60 до 3000 м.

5 апреля состоится самый массовый весенний забег на 5 км «Апрель».

18 апреля и 3 октября можно будет принять участие в благотворительном забеге с собаками «Быстрый пёс» на 2 км.

19 апреля и 4 октября состоится «Лисья гора» — классический кросс с кольцевой трассой в Битцевском лесу. На выбор будут дистанции от 2 до 8 км.

В рамках соревнований в манеже, забега «Апрель» и кросса «Лисья гора» организаторы впервые проведут Студенческий кубок Бегового сообщества.

Студенты и аспиранты шести московских вузов поборются за почётные награды для своих учебных заведений в трёх этапах. Цель акции — привлечь общественное внимание к студенческому спорту и показать молодёжной аудитории пользу здорового образа жизни на примере занятий бегом.

31 мая тысячи бегунов примут участие в самом массовом забеге страны на 21,1 км — Московском полумарафоне. В этом году мероприятие вновь пройдёт в рамках всероссийского проекта «Забег.рф». Дистанции — 21,1 и 5 км.

14 июня пройдёт Красочный забег на дистанцию в 5 км.

18 июля на Ночном забеге тысячи участников пробегут по набережным города и финишируют внутри Большой спортивной арены Лужников в свете ярких огней. Дистанция — 10 км.

9 августа состоится самый массовый полумарафон Санкт-Петербурга — СПб полумарафон «Северная столица». Участники пробегут мимо величественных памятников города. Старт и финиш состоятся в самом сердце культурной столицы — на Дворцовой площади. Дистанции — 21 и 10 км.

16 августа в центре Москвы пройдёт полумарафон «Лужники». Дистанция — 21,1 км.

20 сентября состоится главное беговое событие страны — Московский марафон. На старт выйдут участники со всего мира, чтобы пробежать по уникальному маршруту в сердце Москвы и увидеть всемирно известные достопримечатльности: небоскрёбы Москва-Сити, Белый дом, сталинские высотки, Большой театр, Кремль и Храм Христа Спасителя. Дистанции — 42,2 и 10 км.

25 октября любители бега примут участие в Крылатском трейле. Это экстремальное приключение для тех, кто хочет разнообразить свой беговой опыт и получить новые впечатления. Дистанции — 4 и 8 км.

Для маленьких спортсменов Беговое сообщество проведёт забеги на 400 и 800 м накануне крупнейших стартов сезона:

— 30 мая — детский забег в рамках Московского полумарафона;

— 8 августа — детский забег в рамках СПб полумарафона «Северная столица»;

— 15 августа — детский забег в рамках полумарафона «Лужники»;

— 19 сентября — детский забег в рамках Московского марафона.

Регистрация открыта на сайте https://runc.run.