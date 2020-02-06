Американские СМИ признали Шубенкова лучшим в барьерном беге за 10 лет
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Второе место в рейтинге занял ямаец Омар Маклеод, замкнул тройку лучших представитель США Арис Мерритт.
В список лучших спортсменов в своих дисциплинах также вошли россияне Иван Ухов, Данил Лысенко, Алексей Дмитрик, Александр Меньков, Люкман Адамс, Сергей Литвинов и Илья Шкуренев.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии Track & Field.