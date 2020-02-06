Американские СМИ признали Шубенкова лучшим в барьерном беге за 10 лет

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Чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом десятилетия, выступающим в беге на 110 м с барьерами, по версии американского издания Track & Field.
Американские СМИ признали Шубенкова лучшим в барьерном беге за 10 лет
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Второе место в рейтинге занял ямаец Омар Маклеод, замкнул тройку лучших представитель США Арис Мерритт. 

В список лучших спортсменов в своих дисциплинах также вошли россияне Иван Ухов, Данил Лысенко, Алексей Дмитрик, Александр Меньков, Люкман Адамс, Сергей Литвинов и Илья Шкуренев.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии Track & Field.

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