Игрок «Денвера» Йокич установил уникальное достижение в матче НБА с «Ютой»

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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».
Игрок «Денвера» Йокич установил уникальное достижение в матче НБА с «Ютой»
  • © Reuters

В матче, который завершился со счётом 98:95 в пользу «Наггетс», Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 21 подбора и десяти результативных передач. 

Как сообщает Twitter-аккаунт NBA.com/Stats, это десятый случай в истории лиги, когда игрок за один матч набирает не менее 30 очков, совершает не менее 20 подборов и отдаёт не менее десяти результативных передач.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» в НБА, а Леброн Джеймс набрал 36 очков.

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