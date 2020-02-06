Орлов считает, что Смолов перешёл в «Сельту» из-за неудачи в «Локомотиве»

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Телекомментатор Геннадий Орлов скептически оценил перспективы Фёдора Смолова в испанской «Сельте».

По его мнению, футболист не рисковал, а отправился в Виго от безысходности.

«Он поехал, потому что у него ничего не получалось в «Локомотиве»! Он отправился в Испанию, не будучи основным игроком сборной России. Все сейчас говорят: «Федор — молодец»? Ну вот и поглядим, поможет ли он «Сельте» остаться в высшем дивизионе. Рано делать выводы. Рискнул? А что дальше? Давайте оценивать по результату», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что «Мирандес» стал первым за 8 лет клубом не из Примеры в полуфинале Кубка Испании.

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