«Мирандес» стал первым за 8 лет клубом не из Примеры в полуфинале Кубка Испании

«Вильярреал» не смог выйти в полуфинал Кубка Испании.

«Жёлтая субмарина» сенсационно уступила представителю Сегунды (второй по рангу дивизион) «Мирандесу» на выезде (2:4). В составе победителей голами отметились Матеус Айяс, Мартин Кастельянос, Одеи Онаиндиа и Антонио Санчес. У «Вильярреала» забивали Хавьер Онтиверос и Санти Касорла.

«Мирандес» стал первым клубом не из Примеры за восемь лет, пробившимся в топ-4 соревнований.

Ранее сообщалось, Моуринью вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.