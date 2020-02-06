«Мирандес» стал первым за 8 лет клубом не из Примеры в полуфинале Кубка Испании
«Жёлтая субмарина» сенсационно уступила представителю Сегунды (второй по рангу дивизион) «Мирандесу» на выезде (2:4). В составе победителей голами отметились Матеус Айяс, Мартин Кастельянос, Одеи Онаиндиа и Антонио Санчес. У «Вильярреала» забивали Хавьер Онтиверос и Санти Касорла.
«Мирандес» стал первым клубом не из Примеры за восемь лет, пробившимся в топ-4 соревнований.
Ранее сообщалось, Моуринью вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.