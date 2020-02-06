«Мирандес» стал первым за 8 лет клубом не из Примеры в полуфинале Кубка Испании

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«Вильярреал» не смог выйти в полуфинал Кубка Испании.

«Жёлтая субмарина» сенсационно уступила представителю Сегунды (второй по рангу дивизион) «Мирандесу» на выезде (2:4). В составе победителей голами отметились Матеус Айяс, Мартин Кастельянос, Одеи Онаиндиа и Антонио Санчес. У «Вильярреала» забивали Хавьер Онтиверос и Санти Касорла.

«Мирандес» стал первым клубом не из Примеры за восемь лет, пробившимся в топ-4 соревнований.

Ранее сообщалось, Моуринью вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.

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