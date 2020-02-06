Онопко рассказал, почему Гончаренко не играет в футбол в свободное время

Короткая ссылка
Тренер ЦСКА Виктор Онопко объяснил, почему наставник команды Виктор Гончаренко не играет в футбол.

«Ему некогда играть – нужно следить за тренировочным процессом, руководить, подсказывать, общаться с футболистами. Да и колено, думаю, ему не позволит сыграть — слишком тяжёлая травма была. Вот бег, тренажёрки — в самый раз. У нас все тренеры, администраторы следят за собой и в свободное от работы время занимаются спортом», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По словам Онопко, ему тоже часто доставляют дискомфорт различные травмы, полученные во время футбольной карьеры.

Ранее сообщалось, что герой Евро-2016 позволил «Марселю» продолжить погоню за ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить