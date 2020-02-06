Онопко рассказал, почему Гончаренко не играет в футбол в свободное время

Тренер ЦСКА Виктор Онопко объяснил, почему наставник команды Виктор Гончаренко не играет в футбол.

«Ему некогда играть – нужно следить за тренировочным процессом, руководить, подсказывать, общаться с футболистами. Да и колено, думаю, ему не позволит сыграть — слишком тяжёлая травма была. Вот бег, тренажёрки — в самый раз. У нас все тренеры, администраторы следят за собой и в свободное от работы время занимаются спортом», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По словам Онопко, ему тоже часто доставляют дискомфорт различные травмы, полученные во время футбольной карьеры.

Ранее сообщалось, что герой Евро-2016 позволил «Марселю» продолжить погоню за ПСЖ.