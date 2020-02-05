Гапонов заявил, что футболисты «Спартака» были серьёзно настроены на матч с «Локомотивом»

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Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Гапонов заявил, что футболисты «Спартака» были серьёзно настроены на матч с «Локомотивом»
  • © spartak.com

«Мой гол? Гол как гол. Забил, а толку от этого? Мы не выиграли. Если бы победили, то были бы эмоции, а так продолжаем подготовку к сезону. Всем было не особо радостно, потому что проиграли», — заявил Гапонов.

Он отметил, что, несмотря на то что турнир является товарищеским, на матче с «Локомотивом» ощущалась атмосфера дерби.

«Не было такого: «Ай, да пускай он пройдёт и нам забьют». Были настроены серьёзно», — добавил футболист.

«Спартак» по пенальти проиграл «Локомотиву» со счётом 1:1 (2:4).

Ранее Мацей Рыбус прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче Кубка Париматч Премьер.

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