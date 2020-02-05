Футболист «Локомотива» Рыбус: надеемся, что исход следующего матча решим за 90 минут

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

«Хорошая игра, особенно первый тайм. Мы отлично играли, и «Спартак» тоже был неплох. Во втором тайме мы немного подустали, мало замен было, у «Спартака» их было больше, поэтому они больше владели мячом и больше моментов создавали. Но в итоге мы взяли победу», — заявил Рыбус RT.

Он отметил, что была мысль, что и вторая игра может завершиться ничьей, за которой последует серия пенальти, но при этом команда дополнительно не готовилась на тренировках к пробитию 11-метровых.

«Надеемся, что исход следующего матча решим за 90 минут», — добавил хавбек.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что матч со «Спартаком» был принципиальным, несмотря на товарищеский характер турнира в Катаре.