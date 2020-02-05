Алексей Миранчук заявил, что матч со «Спартаком» был принципиальным, несмотря на товарищеский характер турнира в Катаре

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Алексей Миранчук заявил, что матч со «Спартаком» был принципиальным, несмотря на товарищеский характер турнира в Катаре
  • РИА Новости

«Турнир вроде товарищеский, но такие матчи всегда принципиальны. Потому и был такой настрой. Во втором тайме «Спартаку» удалось перехватить инициативу за счёт ротации состава. Нам стало сложнее, но ничего, мы показали характер, где-то потерпели, где-то спас вратарь. Это футбол», — заявил Миранчук после матча.

Он отметил, что не может сказать, удивил ли его чем-то «Спартак», потому что он следил за тем, какую игру он сам показывает.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер.

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