Алексей Миранчук заявил, что матч со «Спартаком» был принципиальным, несмотря на товарищеский характер турнира в Катаре

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

«Турнир вроде товарищеский, но такие матчи всегда принципиальны. Потому и был такой настрой. Во втором тайме «Спартаку» удалось перехватить инициативу за счёт ротации состава. Нам стало сложнее, но ничего, мы показали характер, где-то потерпели, где-то спас вратарь. Это футбол», — заявил Миранчук после матча.

Он отметил, что не может сказать, удивил ли его чем-то «Спартак», потому что он следил за тем, какую игру он сам показывает.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер.