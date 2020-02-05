ЦСКА победил «Ориуэлу» и «Норшелланн» на сборе в Испании
- @pfc_cska
Обе игры завершились победой армейцев со счётом 2:0.
В матче с «Ориуэлой» за ЦСКА забили Давид Караев и Илья Шкурин, отличившиеся на 45-й и 78-й минутах.
Победу над «Норшелланном» московской команде принесли голы Николы Влашича и Ильзата Ахметова, забивших на 14-й и 54-й минутах.
Следующим соперником ЦСКА на сборе станет норвежский «Одд». Игра пройдёт 8 февраля.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер.