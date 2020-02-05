ЦСКА победил «Ориуэлу» и «Норшелланн» на сборе в Испании

Московский ЦСКА одержал победы над испанским клубом «Ориуэла» и датским «Норшелланном» в контрольных матчах на тренировочном сборе в Испании.

Обе игры завершились победой армейцев со счётом 2:0.

В матче с «Ориуэлой» за ЦСКА забили Давид Караев и Илья Шкурин, отличившиеся на 45-й и 78-й минутах.

Победу над «Норшелланном» московской команде принесли голы Николы Влашича и Ильзата Ахметова, забивших на 14-й и 54-й минутах.

Следующим соперником ЦСКА на сборе станет норвежский «Одд». Игра пройдёт 8 февраля.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер.