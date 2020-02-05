Алексей Миранчук о трансфере Смолова: он умеет удивлять

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансфер своего одноклубника Фёдора Смолова в испанскую «Сельту» на правах аренды.

«Он только недавно уехал, и думаю, ему пока мало что есть рассказать. Сейчас немного времени пройдёт, созвонимся, спишемся, и он расскажет, как обстоят там дела», — заявил Миранчук.

Он отметил, что трансфер Смолова стал сюрпризом для игроков «Локомотива».

«Федя умеет удивлять», — добавил хавбек.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. Он уже дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее Алексей Миранчук рассказал о самочувствии своего брата Антона, получившего травму.