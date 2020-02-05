Алексей Миранчук о трансфере Смолова: он умеет удивлять
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«Он только недавно уехал, и думаю, ему пока мало что есть рассказать. Сейчас немного времени пройдёт, созвонимся, спишемся, и он расскажет, как обстоят там дела», — заявил Миранчук.
Он отметил, что трансфер Смолова стал сюрпризом для игроков «Локомотива».
«Федя умеет удивлять», — добавил хавбек.
29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. Он уже дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией», но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее Алексей Миранчук рассказал о самочувствии своего брата Антона, получившего травму.