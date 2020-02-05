Алексей Миранчук рассказал о самочувствии своего брата Антона, получившего травму

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о состоянии своего одноклубника и брата Антона Миранчука, получившего травму в первом матче на товарищеском турнире в Катаре — Кубке Париматч Премьер.

«Он полетел в Германию — к врачу, который его оперировал. Сейчас будет проходит курс реабилитации, до пятницы, а там уже будет видно. Но новости такие, что перелома никакого нет, но нужна, конечно, пауза небольшая», — заявил Миранчук после матча.

Антон Миранчук был заменён уже на 18-й минуте матча с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер и отправился на медобследование.

Ранее Антон Миранчук показал травмированную ногу после матча с «Партизаном».