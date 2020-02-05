Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах к сотруднице клуба

Президент футбольного клуба «Анже» Саид Шабан задержан полицией по подозрению в трёх случаях сексуальных домогательств.

Об этом сообщили в самом клубе, выступающем в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу.

Жалобы на Шабана были поданы в конце января, после чего он был помещён под стражу до окончания расследования.

Президент «Анже» опроверг обвинения, которые против него выдвинули две бывшие и одна действующая сотрудница клуба. Шабан намерен сотрудничать со следствием и добиваться оправдания.

Ранее «Монако» прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже».