Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах к сотруднице клуба
- РИА Новости
Об этом сообщили в самом клубе, выступающем в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу.
Жалобы на Шабана были поданы в конце января, после чего он был помещён под стражу до окончания расследования.
Президент «Анже» опроверг обвинения, которые против него выдвинули две бывшие и одна действующая сотрудница клуба. Шабан намерен сотрудничать со следствием и добиваться оправдания.
Ранее «Монако» прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже».