Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах к сотруднице клуба

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Президент футбольного клуба «Анже» Саид Шабан задержан полицией по подозрению в трёх случаях сексуальных домогательств.
Президент «Анже» задержан по подозрению в домогательствах к сотруднице клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщили в самом клубе, выступающем в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу.

Жалобы на Шабана были поданы в конце января, после чего он был помещён под стражу до окончания расследования.

Президент «Анже» опроверг обвинения, которые против него выдвинули две бывшие и одна действующая сотрудница клуба. Шабан намерен сотрудничать со следствием и добиваться оправдания.

Ранее «Монако» прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже».

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