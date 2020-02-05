«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука

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«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука
  • © Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Ньюарке, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев дубль оформил Кайл Палмьери, а также отличились Майлз Вуд и Йеспер Братт. У «Канадиенс» голами отметились Йоэль Армиа, Нейт Томпсон, Ник Казинс и Кристиан Фолин.

Победу гостям в серии послематчевых буллитов принёс точный бросок россиянина Ильи Ковальчука.

Ранее «Даллас Стаз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Дениса Гурьянова и передачу Александра Радулова.

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