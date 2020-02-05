Игнатьев считает, что Смолову удастся реализовать свой потенциал в Испании

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Игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил перспективы Фёдора Смолова в чемпионате Испании.

«Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому дается такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там», — приводят слова «железнодорожника» «Известия».

Ранее сообщалось, что Зе Луиш помог «Порту» добыть выездную ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии.

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