Игнатьев считает, что Смолову удастся реализовать свой потенциал в Испании

Игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил перспективы Фёдора Смолова в чемпионате Испании.

«Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому дается такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там», — приводят слова «железнодорожника» «Известия».

Ранее сообщалось, что Зе Луиш помог «Порту» добыть выездную ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии.