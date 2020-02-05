Зе Луиш помог «Порту» добыть выездную ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии

«Порту» и лиссабонская «Бенфика» сделали заявку на то, чтобы встретиться в финале Кубка Португалии по футболу.

«Драконы» в первом матче 1/2 финала в гостях сыграли вничью с «Академику» (1:1). Впервые за два месяца точным выстрелом отличился бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, которого «Порту» хочет продать.

«Бенфика» дома победила «Фамаликан» (3:2). До 78-й минуте хозяева проигрывали, а победный гол провели на пятой добавленной минуте. Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался на скамейке запасных.

Ответные встречи состоятся 11 и 12 февраля.

Ранее сообщалось, что «Нюкасл» упустил преимущество в два мяча, но все же вышел в 1/8 финала Кубка Англии.