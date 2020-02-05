Драка с поножовщиной произошла на турнире по ММА в Казахстане
Как сообщает КазТАГ, факт инцидента подтвердили в департаменте полиции столицы Казахстана. При этом, по словам правоохранителей, участники побоища не применяли холодное оружие. Очевидцы же сообщают о ножевых ранениях у пострадавших.
«Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане! Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка!» — сообщается в аннотации к видео ЧП, распространяемом в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что основатель ACA надеется, что пресс-конференция Александра Емельяненко с Исмаиловым обойдётся без драк.